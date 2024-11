Die Danone-Aktie verzeichnete am 22. November 2024 einen bedeutsamen technischen Durchbruch, als sie mit einem Kurs von 65,10 EUR die 50-Tage-Linie nach oben durchbrach. In den darauffolgenden Handelstagen setzte sich die positive Entwicklung fort, wobei der Aktienkurs am 23. November bei 64,98 EUR notierte, was einem Zuwachs von 26 Cent entspricht. Die Marktkapitalisierung des französischen Lebensmittelkonzerns beläuft sich aktuell auf 43,8 Milliarden Euro.

Dividendenpolitik 2024

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 schüttet Danone eine Dividende von 2,10 EUR je Aktie aus, was die solide Finanzpolitik des Unternehmens unterstreicht. Mit insgesamt 679,6 Millionen ausstehenden Aktien bleibt der Konzern ein gewichtiger Akteur im europäischen Konsumgütersektor.

Anzeige

Danone-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Danone-Analyse vom 24. November liefert die Antwort:

Die neusten Danone-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Danone-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Danone: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...