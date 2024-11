Die Taseko Mines Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen eine verhaltene Entwicklung an der Börse. Am 23. November wurde der Kurs bei 1,991 EUR notiert, was einen monatlichen Rückgang von 3,23 Prozent darstellt. Das kanadische Bergbauunternehmen, das sich auf Kupfer- und Molybdänförderung spezialisiert, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 598,0 Millionen Euro auf.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die aktuellen Unternehmenskennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,14 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,22 bewegt sich die Aktie auf moderatem Bewertungsniveau. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 0,34 EUR, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,78 führt.

Anzeige