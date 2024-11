Die Deutsche Wohnen SE verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an den Börsen. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 23,90 EUR und zeigt im Monatsvergleich ein Plus von 1,70 Prozent. Die Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich auf Wohn- und Gewerbeeinheiten in deutschen Metropolen konzentriert, konnte im Jahresvergleich sogar einen Zuwachs von 12,10 Prozent verbuchen. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,6 Milliarden Euro und 400,3 Millionen ausstehenden Aktien bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im deutschen Immobilienmarkt.

Dividende und aktuelle Kennzahlen

Für das laufende Jahr 2024 schüttet Deutsche Wohnen eine Dividende von 0,04 EUR je Aktie aus. Der Kurs liegt derzeit 31,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 19,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

