Die Lenovo Group, der zweitgrößte PC-Anbieter weltweit, steht kurz vor einem wichtigen Termin für Aktionäre. Am 27. November 2024 erfolgt die Auszahlung einer Zwischendividende, was für Anleger von besonderem Interesse sein dürfte. Die Aktie, die derzeit bei 1,141 EUR notiert, verzeichnete im letzten Monat einen Rückgang von 6,09 Prozent, konnte aber im Jahresvergleich ein Plus von 1,26 Prozent aufweisen.

Fundamentaldaten signalisieren günstige Bewertung

Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,25 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,01 zeigt die Aktie solide Fundamentaldaten. Die Marktkapitalisierung des Technologiekonzerns beläuft sich derzeit auf 14,2 Milliarden EUR, bei einer Gesamtzahl von 12,4 Milliarden ausstehenden Aktien.

