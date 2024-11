Die Iron Mountain Aktie zeigt sich zum Ende des Jahres 2024 in robuster Verfassung. Der aktuelle Kurs liegt bei 114,53 Euro, was einem Anstieg von 0,35 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Dividendenpolitik des Unternehmens: Im September 2024 wurde die vierteljährliche Dividende von 0,65 auf 0,71 US-Dollar angehoben, was das Vertrauen in die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht.

Marktposition und aktuelle Entwicklung

Mit einer Marktkapitalisierung von 33,5 Milliarden Euro zählt der Informationsmanagement-Spezialist zu den bedeutenden Unternehmen seiner Branche. Das global tätige Unternehmen, das in 50 Ländern aktiv ist, verwaltet die Daten von über 225.000 Organisationen und hat seine Position im Markt für digitale Datensicherung weiter gefestigt.

