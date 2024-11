Die Arthur J Gallagher Aktie verzeichnete am 24. November einen minimalen Rückgang von 0,15 Prozent und schloss bei 292,10 EUR. Trotz des leichten Tagesverlusts von 0,45 EUR zeigt sich die Aktie des globalen Versicherungsmaklers in hervorragender Verfassung. Im vergangenen Monat konnte das Papier einen beachtlichen Zuwachs von 13,02 Prozent verbuchen und liegt aktuell 31,82 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

Dividendenzahlung steht bevor

Anleger können sich auf die nächste Quartalsdividende freuen. Am 6. Dezember 2024 steht der nächste Dividendentermin an. Das Unternehmen hatte in den vorangegangenen Quartalen jeweils eine Dividende von 0,60 USD je Aktie ausgeschüttet.

Arthur J Gallagher Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...