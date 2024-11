Die finnische Fluggesellschaft steht vor erheblichen betrieblichen Herausforderungen, da ein bevorstehender Pilotenstreik zu massiven Flugstornierungen führt. An den kritischen Tagen des 9. und 13. Dezember werden etwa 300 Verbindungen aus dem Flugplan gestrichen, was nicht nur den nordischen Luftraum betrifft, sondern auch zentrale Verbindungen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Die Dimension der Störung wird besonders deutlich durch die Anzahl der betroffenen Passagiere - rund 33.000 Reisende müssen ihre Pläne überdenken oder alternative Beförderungsmöglichkeiten in Betracht ziehen.

Kundenservice im Krisenmodus

Die Airline bemüht sich aktiv um Schadensbegrenzung und hat ein umfassendes Unterstützungsprogramm für betroffene Fluggäste eingeleitet. Allerdings gestaltet sich die Situation aufgrund der hohen Anzahl betroffener Reisender als besonders herausfordernd. Während die Fluggesellschaft alternative Reiseoptionen anbietet, wird eingeräumt, dass nicht für alle Passagiere eine gleichwertige Ersatzlösung gefunden werden kann. In solchen Fällen wird den Reisenden eine vollständige Ticketerstattung in Aussicht gestellt.

