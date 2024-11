Köln (ots) -- Podcast-Host Ricarda Hofmann und paralympische Gold-Schwimmerin Elena Semechin unterwegs im vollelektrischen Ford Explorer- Persönliche Gespräche über Schicksalsschläge und einen unermüdlichen Kampfgeist- Video zur zweiten Folge jetzt im YouTube-Kanal von Ford Deutschland anschauenFord bringt auch mit der zweiten Folge des mobilen Vodcast-Formats "Time-Out" inspirierende Geschichten auf die Straße und setzt dabei auf authentisches Storytelling, das Menschen zusammenbringt, die täglich über ihre Grenzen hinauswachsen und den echten Can-Do Spirit verkörpern. Im vollelektrischen Ford Explorer, der als mobiles Studio dient, unterhalten sich dieses Mal Ricarda Hofmann, Host von "Busenfreundin" - Deutschlands größtem Diversity-Podcast, und die paralympische Schwimmerin und Weltrekordhalterin Elena Semechin.Ricarda und Elena reden offen über den Alltag mit ihrer Sehbehinderung, der Diagnose des Gehirntumors und ihren Weg an die Weltspitze im Schwimmsport. Ihre gemeinsame Fahrt führt sie zur Schwimmhalle des Sportforums Berlin, ein Ort, der für Elena als paralympische Athletin wie ein zweites Zuhause geworden ist.Elena teilt persönliche Erfahrungen und erzählt von den mentalen Hürden, die sie täglich meistert. "Ich habe nur noch 2 % Sehkraft, aber mein Ehrgeiz ist stärker als jedes Hindernis", erzählt sie und verdeutlicht damit ihre unerschütterliche Willenskraft. Sport ist für sie nicht nur eine Leidenschaft, sondern eine Lebenshilfe, um mit den schweren Momenten umzugehen, die die Diagnose eines Gehirntumors mit sich brachte. "Der Sport hat mir geholfen, mit der Unsicherheit und der Angst umzugehen. Ich musste über meine Grenzen hinauswachsen, um nicht aufzugeben", beschreibt Elena die innere Stärke, die sie in dieser Zeit entwickelt hat.Für sie ist der Weg zurück ins Schwimmbecken eine Art der Therapie, die ihr mentale Stärke und Zuversicht gibt. Dieser Weg hat sie auch wieder zu den Paralympics 2024 in Paris geführt, bei der sie nicht nur souverän Gold holte, sondern auch einen neuen Weltrekord aufgestellt hat - und damit ihre eigene Challenge meisterte, ihre Performance nach der Krebsbehandlung noch einmal zu steigern.Neben ihrer beeindruckenden Karriere teilt Elena in dieser Episode auch die positive Lebenseinstellung, die ihr selbst in den schwierigsten Zeiten Halt gibt. Für sie ist Humor ein entscheidender Schlüssel, um das Leben trotz aller Herausforderungen leichter zu nehmen. "Man muss sich selbst und die eigenen Herausforderungen auch mal mit Humor nehmen - das macht alles etwas leichter," erzählt sie im Gespräch mit Ricarda Hofmann. Diese Gelassenheit ermöglicht es Elena, schwierigen Momenten zu begegnen. Gleichzeitig bestärkt sie dies in ihrer Mission, möglichst vielen Menschen ein Vorbild zu sein. Ihre Botschaft, dass man trotz aller Hindernisse im Leben niemals aufgeben darf, inspiriert weit über die Welt des Sports hinaus.Der Ford Explorer ist das mobile Studio für "Time-Out" und bietet mit seiner innovativen Technik den idealen Rahmen für besondere Momente. Ricarda Hofmanns "Busenfreundin"-Podcast hat sich mit über 300 Episoden als bedeutende Stimme für Diversität und Inklusion etabliert - und schafft damit die perfekte Atmosphäre für inspirierende Gespräche unterwegs. Mit vollelektrischem Antrieb, elektrischer Heckklappe und einem 14,6-Zoll-Touchscreen wird jede Fahrt zu einem Erlebnis. Der Ford Explorer wird in der Vodcast-Reihe zum Mittelpunkt einer Reise, die Emotionen und Erinnerungen vereint und weit mehr als nur ein Ziel erreicht.Die Folge ist seit dem 24. November 2024 auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Das Video der Episode kann über diesen Link (https://youtu.be/Xyj9hZG1Mm4) auf dem YouTube-Kanal @fordindeutschland angesehen werden.___________________Weitere Information zum neuen vollelektrischen Ford Explorer finden Sie hier: www.ford.dePressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH+49 (0) 221 / 90 175 10jschrei5@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5915923