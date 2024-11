Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Freitag im XETRA-Handel einen moderaten Anstieg um 1,6 Prozent auf 83,14 EUR, bleibt jedoch weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR. Der Automobilkonzern steht vor tiefgreifenden strukturellen Veränderungen, da die Produktionskapazitäten in Europa als zu hoch eingestuft werden. Der europäische Automarkt ist von ursprünglich geplanten 16 Millionen auf 14 Millionen Fahrzeuge geschrumpft, was eine Anpassung der Fertigungsstrukturen erforderlich macht.

Gewerkschaftliche Reaktion und Streikankündigung

Als Reaktion auf die geplanten Umstrukturierungen hat die IG Metall Warnstreiks ab Anfang Dezember angekündigt. Die Gewerkschaft reagiert damit auf die bisher ergebnislose Tarifrunde und die möglichen Werkschließungen. Die Situation wird durch die im Vergleich zu süd- und osteuropäischen Standorten doppelt so hohen Arbeitskosten in Deutschland zusätzlich verschärft, was den Druck auf das Unternehmen weiter erhöht.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 25. November liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...