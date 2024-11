Die LAIQON AG vermeldet einen bedeutenden strategischen Durchbruch mit der Gewinnung der Joachim Herz Stiftung als neuen Ankerinvestor. Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung erwirbt die Hamburger Stiftung einen Anteil von 9,93 Prozent am Unternehmen. Der vereinbarte Kaufpreis von 6,00 Euro je Aktie liegt dabei deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und spiegelt das Vertrauen in die Zukunftsperspektiven des Finanzdienstleisters wider. Durch die Emission von 2,1 Millionen neuen Aktien fließen dem Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von 12,6 Millionen Euro zu.

Strategische Weichenstellung für Wachstumskurs

Die frischen Mittel sollen gezielt in die Weiterentwicklung der digitalen Vermögensverwaltungsplattform und den Ausbau von Vertriebspartnerschaften investiert werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der technischen Infrastruktur für die kürzlich gestartete Kooperation mit Union Investment. Analysten bewerten die Kapitalmaßnahme positiv, da sie nicht nur die Wachstumspläne absichert, sondern auch zur Reduzierung der Nettoverschuldung beiträgt. Die langfristige Ausrichtung der Stiftung als Investor wird als zusätzlicher Vertrauensbeweis gewertet.

