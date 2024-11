Die Siemens-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 1,0 Prozent auf 179,30 EUR im XETRA-Handel. Während der Technologiekonzern im letzten Quartal einen leichten Umsatzrückgang von 2,72 Prozent auf 20,81 Milliarden Euro verbuchen musste, konnte der Gewinn je Aktie dennoch von 2,17 EUR auf 2,42 EUR gesteigert werden. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 200,10 EUR an, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb Siemens in der vergangenen Handelswoche insgesamt 203.235 eigene Aktien. Das Gesamtvolumen des seit Februar 2024 laufenden Rückkaufprogramms beläuft sich mittlerweile auf 7.502.833 Aktien. Diese strategische Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Geschäftsentwicklung und dürfte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

