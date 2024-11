Die Scout24 SE verzeichnet im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms bedeutende Fortschritte. In der vergangenen Handelswoche wurden insgesamt 20.936 Aktien erworben, wodurch sich die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien seit Programmstart auf 200.655 Stück erhöht. Der durchschnittliche Kaufpreis bewegte sich dabei in einer stabilen Spanne zwischen 84,09 und 85,13 Euro, was das anhaltende Vertrauen in die Unternehmensentwicklung unterstreicht.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die Scout24-Aktie bewegt sich derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 86,20 Euro, was die positive Markteinschätzung widerspiegelt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 60,86 Euro verzeichnet das Papier einen beachtlichen Kursanstieg von über 28 Prozent. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 86,87 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,74 Euro erwartet, während die Dividendenprognose bei 1,24 Euro liegt.

Scout Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...