Die Aixtron-Aktie verzeichnete am Freitag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel. Das Wertpapier des Technologieunternehmens konnte einen Kursanstieg von 4,2 Prozent auf 13,53 Euro verbuchen, nachdem es bei 13,11 Euro in den Handel gestartet war. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 13,64 Euro, was das wachsende Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 486.543 Aktien, was das gesteigerte Interesse der Marktteilnehmer unterstreicht.

Ausblick und Geschäftsentwicklung

Die aktuelle Kursentwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 39,89 Euro vom Dezember 2023. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer Dividende von 0,377 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 0,400 Euro darstellt. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,27 Euro bei einem Umsatz von 156,33 Millionen Euro, wobei Analysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 21,47 Euro prognostizieren.

