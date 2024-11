Die Aktie von Zoom Video Communications verzeichnete zu Wochenbeginn einen deutlichen Kursanstieg von 4,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine jüngsten Quartalszahlen vorgelegt hatte. Die positive Entwicklung des Kommunikationstechnologie-Unternehmens fügt sich in das allgemein optimistische Marktumfeld ein, das durch robuste Wirtschaftsdaten in den USA zusätzlich unterstützt wird. Der Handelstag begann für Zoom bereits vorbörslich vielversprechend mit einem Plus von 2,9 Prozent, das sich im regulären Handel weiter ausbaute.

Starke Marktstimmung treibt Technologiewerte

Die generell positive Stimmung an den US-Börsen kommt den Technologiewerten besonders zugute. Der Nasdaq-Composite, in dem Zoom gelistet ist, legte um 0,7 Prozent zu. Diese Entwicklung wird durch die allgemein verbesserte Risikobereitschaft der Anleger gestützt, die sich auch in anderen Marktsegmenten widerspiegelt. Trotz der verkürzten Handelswoche aufgrund des bevorstehenden Thanksgiving-Feiertags zeigt sich der Markt für Technologieaktien damit weiterhin in einer robusten Verfassung.

