Die Zalando SE verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur, nachdem der norwegische Staatsfonds seine Beteiligung deutlich reduziert hat. Der Anteil des norwegischen Finanzministeriums sank von zuvor 3,02 Prozent auf nun 2,67 Prozent, was einem Bestand von rund 7,04 Millionen Aktien entspricht. Diese Entwicklung erfolgte in einem Marktumfeld, in dem die Zalando-Aktie sich dennoch robust präsentiert und deutlich über ihrem Jahrestief notiert.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Im Börsenhandel zeigt sich die Zalando-Aktie mit einer positiven Tendenz und notiert aktuell bei 29,42 Euro. Seit dem Jahrestief von 15,95 Euro im Januar 2024 konnte das Papier eine beeindruckende Erholung von über 84 Prozent verzeichnen. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 34,61 Euro an. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese positive Einschätzung, da Zalando einen Gewinn je Aktie von 0,17 Euro und einen Umsatzanstieg von knapp 5 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro verbuchen konnte.

