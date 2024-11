Die Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte. Nach Erhalt der letzten erforderlichen regulatorischen Genehmigung kann die geplante Übernahme nun zügig vollzogen werden. Das Bieter-Konsortium hat bereits einen beachtlichen Anteil von 87,41 Prozent aller ausstehenden Aktien gesichert, wobei Aktionäre je Anteilsschein 17,50 Euro in bar erhalten. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung des geplanten Börsenrückzugs des SDAX-Unternehmens.

Aktuelle Kursentwicklung

An der Börse zeigt sich die Encavis-Aktie von diesen Nachrichten weitgehend unbeeindruckt. Der Kurs bewegt sich derzeit seitwärts und notiert bei etwa 17,30 Euro, was nur minimale Veränderungen im Vergleich zum Vortagesschluss darstellt. Diese Stabilität spiegelt die fortgeschrittene Phase des Übernahmeprozesses wider.

Anzeige

Encavis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Encavis-Analyse vom 25. November liefert die Antwort:

Die neusten Encavis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Encavis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Encavis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...