Was ist denn an der Börse los? Solche heftigen Kursbewegungen der letzten Woche reichen uns eigentlich im Jahr, nicht in einer Woche. Irgendwie ist es extrem turbulent in diesen Tagen, auch wenn wir das an den Indizes kaum sehen. Ich denke, wir befinden uns schon mitten in den Jahresabschlussarbeiten vieler Anleger. Sie wissen ja: institutionelle Anleger bereiten ihr Portfolio frühzeitig auf das Jahresende vor, damit es, wenn es im Jahresabschluss oder anderswo gedruckt wird, hübsch aussieht - das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...