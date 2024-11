Die Scout24 SE verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Die DWS Investment GmbH hat ihren Anteil am Unternehmen auf 5,04 Prozent erhöht, was einem Bestand von 3.780.569 Aktien entspricht. Diese Entwicklung wurde durch den Erwerb von Aktiensicherheiten ermöglicht und markiert einen Anstieg gegenüber der vorherigen Beteiligung von 4,92 Prozent. Die Schwellenberührung erfolgte am 20. November 2024, wodurch die Investmentgesellschaft nun zu einem noch wichtigeren strategischen Aktionär des Immobilienportal-Betreibers aufsteigt.

Aktuelle Kursentwicklung

Der Handelstag zeigte sich für die Scout24-Aktie zunächst volatil. Nach einem Eröffnungskurs von 85,75 EUR bewegte sich das Papier im Tagesverlauf zwischen 84,35 EUR und 85,70 EUR. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 60,86 EUR vom Dezember 2023. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine Dividende von 1,24 EUR je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

