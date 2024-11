Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

Healthcare-Spezialist SHS Capital erwirbt Mehrheit an der Medizintechnik Rostock GmbH (MTR), einem führenden mittelständischen Anbieter von medizinischen Therapiegeräten



26.11.2024 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHS Capital hat mit ihrer sechsten Fondsgeneration (SHS VI) die Mehrheit an dem deutschen Medizintechnik-Unternehmen MTR erworben

Die Medizintechnik Rostock GmbH ist ein führender Anbieter von medizinischen Therapiegeräten zur häuslichen Anwendung in Deutschland mit der Spezialisierung auf die Anwendungsgebiete Bewegungs-, Elektro- und Kompressionstherapie

SHS löst damit die Unternehmensnachfolge von MTR. Die beiden Gesellschafter und Geschäftsführer bleiben jedoch mit einer wesentlichen Beteiligung weiter eng mit MTR verbunden

Eineinhalb Jahre nach Final Closing hat SHS VI damit über 50% des investierbaren Fonds-Kapitals investiert Tübingen / 26.11.2024 SHS Capital geht eine Mehrheitsbeteiligung an dem Therapie- und Rehabilitations-Provider MTR ein. Ziel der Beteiligung ist das weitere Wachstum des Kerngeschäfts sowie die Unterstützung der bereits eingeleiteten landesweiten Expansion. Die mittelständische Medizintechnik Rostock GmbH wurde 1994 gegründet, beschäftigt ca. 200 Mitarbeitende und hat ihren Schwerpunkt in der Bereitstellung von Therapiegeräten zur häuslichen Anwendung. Als Qualitätsführer in Deutschland ist MTR Partner von über 80 Krankenkassen und führte im Jahr 2023 über 140.000 Versorgungen in den Bereichen Bewegungs-, Elektro- und Kompressionstherapie durch. Von den drei Anwendungsgebieten, in denen MTR tätig ist, stellt die Bewegungstherapie den größten Bereich dar. Die Geräte für eine kontinuierliche passive Bewegung (CPM) werden eingesetzt, um Patienten bei der Wiederherstellung der Gelenkbeweglichkeit nach Operationen wie Knie- und Hüftgelenkersatz oder Schulter- und Ellenbogeneingriffe zu unterstützen. Ein weiterer Bereich ist die sogenannte Elektrotherapie. Dabei werden elektrische Impulse eingesetzt, um Muskeln zu stimulieren, Schmerzen zu lindern oder neurologische Erkrankungen zu behandeln. Den jüngsten Bereich stellt die Kompressionstherapie dar. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung von Lymphödemen und Venenerkrankungen. Mithilfe von Geräten für intermittierende pneumatische Kompression (IPK) wird zur Verbesserung der Durchblutung und Verringerung von Schwellungen ein sequenzieller Druck auf die betroffenen Bereiche ausgeübt. Verschreibt ein Arzt einem Patienten im Zuge des Genesungsprozesses eine Therapie mit einem MTR-Therapiegerät, werden die Kosten in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Die Therapiegeräte werden anschließend im Rahmen eines Mietgeschäftsmodells für die benötigte Rehabilitationsphase an die Patienten ausgeliefert. Zudem verfügt das Unternehmen über das nötige Service- und Schulungspersonal, um den Patienten den Therapieeinstieg und den Umgang mit den Geräten zu erleichtern bzw. das Gerät auf die individuellen Erfordernisse des jeweiligen Patienten exakt zu kalibrieren. Diese Leistung wird von eigenem MTR-Personal durchgeführt und garantiert so nicht nur eine einheitlich hohe Qualität und Patientenversorgung, sondern auch schnelle und individuelle Lieferungen zu den jeweiligen Patienten. Durch diese hohe Servicequalität genießt die MTR einen exzellenten Ruf bei den verschreibenden Ärzten und konnte die Versorgungszahlen in den letzten Jahren kontinuierlich steigern. "Gemeinsam mit SHS wird MTR einen wichtigen Schritt auf ihrem Expansions- und Wachstumsweg realisieren. Wir freuen uns auf die Unterstützung von SHS durch ihre Sektorexpertise und ihr Netzwerk im Gesundheitsbereich und hoffen, durch die enge Zusammenarbeit mit SHS noch mehr Patienten deutschlandweit erfolgreich in ihren gesundheitlichen Wiederherstellungsprozessen unterstützen zu können", erklärt MTR-Gesellschafter Andreas Markschies. "Ich bin sehr froh, dass wir für unser Unternehmen den richtigen Partner gefunden haben, der unsere Firmengeschichte versteht und respektiert und uns bei dem Erreichen der weiteren Ziele unterstützen wird", sagt MTR-Gesellschafter Matthias Liewehr. "Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, das weitere Wachstum der MTR zu begleiten. Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren liegt der Fokus stets auf einer optimalen Patientenversorgung, wodurch sich die MTR als Qualitätsführer in ihren Therapiesegmenten etabliert hat. Wir wollen die Erfolgsgeschichte gemeinsam mit dem Management fortsetzen und so noch mehr Patienten Zugang zu diesen Therapiemöglichkeiten eröffnen. Dabei kommt uns die Expertise und Erfahrung im Homecare Bereich zugute, die wir schon bei anderen Investments, wie z.B. bei unserer früheren Beteiligung an der Medigroba GmbH, unter Beweis stellen konnten", so

SHS Capital Senior Investment Manager Tobias Fuchs. Über die Medizintechnik Rostock GmbH (MTR): Die 1994 gegründete Medizintechnik Rostock GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen zur Patientenversorgung mit Medizinprodukten, Medizintechnik und medizinischen Hilfsmitteln in den Bereichen Bewegungs-, Elektro- und Kompressionstherapie. An den Hauptstandorten Rostock und Berlin sowie im bundesweiten Außendienst beschäftigt das Unternehmen insgesamt ca. 200 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die Hilfsmittelversorgung im häuslichen Umfeld. Seit vielen Jahren ist MTR Vertragspartner nahezu aller gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und sonstiger Leistungsträger.

Weitere Informationen unter: https://mtronline.de/ Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. 270 Mio. € aufweist.

Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Pressekontakt:

Sarah Stelzer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

sas@shs-capital.eu



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.