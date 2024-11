Die Interims-Finanzvorständin von Technotrans SE, Natascha Sander, hat ihr Vertrauen in das Unternehmen durch erhebliche Aktienkäufe demonstriert. In mehreren Transaktionen erwarb sie Unternehmensanteile im Gesamtwert von über 21.000 Euro. Die Käufe erfolgten an verschiedenen Handelsplätzen zu Kursen zwischen 13,95 und 14,25 Euro, was das Vertrauen der Führungsebene in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Details der Transaktionen

Besonders bemerkenswert waren die Käufe am 22. November, bei denen Aktien im Wert von etwa 17.600 Euro erworben wurden. Die Transaktionen wurden sowohl über die Handelsplattform Xetra als auch über Tradegate abgewickelt. Diese strategischen Investitionen der Interims-CFO könnten als positives Signal für andere Marktteilnehmer interpretiert werden und spiegeln möglicherweise eine optimistische Einschätzung der Geschäftsentwicklung wider.

