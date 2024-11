Die Deutsche Telekom verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse, wobei der Aktienkurs am Dienstag mit 29,81 Euro den höchsten Stand seit 2001 erreichte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in einer beeindruckenden Kursrally wider, die seit Jahresbeginn ein Plus von über einem Drittel verzeichnet. Der Telekommunikationsriese überzeugte zuletzt mit starken Quartalszahlen, wobei der Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal auf 0,60 Euro anstieg und der Umsatz um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden Euro zulegte.

Aussichtsreiche Zukunftsperspektiven

Die optimistische Marktstimmung wird durch mehrere Faktoren gestützt: Die erfolgreiche Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US, deren Börsenwert mittlerweile bei etwa 265 Milliarden Euro liegt, trägt maßgeblich zum Gesamterfolg bei. Analysten prognostizieren weitere Kurssteigerungen und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 36,07 Euro an. Zudem erwartet der Konzern eine Steigerung der Dividende auf 0,871 Euro je Aktie im laufenden Jahr, was das Vertrauen der Anleger zusätzlich stärkt.

