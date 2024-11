Die Henkel vz-Aktie zeigte sich am heutigen Handelstag volatil, mit einem erkennbaren Abwärtstrend im XETRA-Handel. Der Wert startete bei 78,94 EUR in den Tag und verzeichnete im weiteren Verlauf Verluste, die zu einem Rückgang auf bis zu 78,46 EUR führten. Das Handelsvolumen bewegte sich dabei auf moderatem Niveau, was auf eine verhaltene Marktaktivität hindeutet. Bemerkenswert bleibt der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 85,74 EUR, das Mitte Juni erreicht wurde.

Analysten-Perspektiven und Dividendenaussicht

Die Expertengemeinschaft zeigt sich trotz der aktuellen Kursschwäche optimistisch und prognostiziert ein durchschnittliches Kursziel von 83,60 EUR. Besonders erfreulich für Anleger gestalten sich die Dividendenaussichten: Nach einer Ausschüttung von 1,85 EUR je Aktie im vergangenen Jahr rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Steigerung auf 1,95 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 wird zudem ein Gewinn je Aktie von 5,32 EUR erwartet, was die grundsätzlich positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung unterstreicht.

