Die Jenoptik-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen merklichen Abwärtstrend, wobei der Kurs im Tagesverlauf um mehr als ein Prozent auf 20,90 EUR nachgab. Besonders bemerkenswert ist der drastische Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 31,14 EUR, das am 22. Februar 2024 erreicht wurde - eine Differenz von nahezu 50 Prozent. Die Handelsdynamik zeigte sich dabei mit einem Volumen von über 82.000 gehandelten Aktien vergleichsweise lebhaft, was das gestiegene Interesse der Anleger an der aktuellen Kursentwicklung widerspiegelt.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Trotz der gegenwärtigen Kursschwäche zeigen die operativen Zahlen des Unternehmens eine positive Tendenz. Im dritten Quartal 2024 konnte Jenoptik seinen Gewinn je Aktie auf 0,46 EUR steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,38 EUR entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg auf 274,31 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie und eine Dividendenerhöhung auf 0,405 EUR, was das Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung unterstreicht.

