Die CleanTech Lithium PLC steht vor einer bedeutenden Unternehmensumstrukturierung, die den Aktienmarkt in den kommenden Wochen beschäftigen wird. Am 26. November 2024 wird die Aktie letztmalig unter der bisherigen ISIN JE00BPCP3Z37 gehandelt, bevor am Folgetag die Kapitalmaßnahme in Kraft tritt. Diese sieht einen Aktientausch im Verhältnis von 2:1 vor, wobei die Wertpapiere unter der neuen ISIN JE00BTJ01443 fortgeführt werden.

Handelstechnische Details

Die Umstellung erfolgt im Rahmen eines sogenannten Cum-Handels am 26. November, gefolgt vom Ex-Handel am 27. November 2024. Diese Kapitalmaßnahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von CleanTech Lithium und könnte die Aktienstruktur für künftige Entwicklungen optimieren. Anleger sollten diese Änderungen bei ihren Handelsaktivitäten berücksichtigen.

