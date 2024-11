Die Biotechnologie-Firma InnoCan Pharma verzeichnet einen bedeutenden Durchbruch in der Entwicklung ihrer LPT-CBD-Technologie. In einer grundlegenden Sicherheitsstudie an Göttinger Minischweinen wurde das Medikament in drei verschiedenen Dosierungen getestet, wobei über einen Zeitraum von 28 Tagen keine unerwünschten Nebenwirkungen beobachtet wurden. Die Versuchstiere zeigten eine normale Gewichtsentwicklung und eine hervorragende Verträglichkeit des Medikaments. Diese Ergebnisse sind besonders relevant, da Minischweine aufgrund ihrer physiologischen Ähnlichkeit zum Menschen als zuverlässiges Testmodell gelten.

Finanzielle Entwicklung überzeugt

Parallel zu den positiven Forschungsergebnissen kann das Unternehmen auch wirtschaftlich punkten. Im dritten Quartal 2024 konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 111 Prozent auf 8,6 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Der Bruttogewinn erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 112 Prozent auf 7,8 Millionen US-Dollar. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des Reingewinns, der sich auf 0,3 Millionen US-Dollar belief - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 1,8 Millionen US-Dollar.

Anzeige

InnoCan Pharma-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue InnoCan Pharma-Analyse vom 27. November liefert die Antwort:

Die neusten InnoCan Pharma-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für InnoCan Pharma-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

InnoCan Pharma: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...