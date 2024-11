Die Immobiliengesellschaft Aroundtown verzeichnet einen bedeutenden Aufschwung an der Börse, wobei die Aktie die wichtige 3-Euro-Marke überschreiten konnte. Diese positive Entwicklung basiert auf der zuversichtlichen Prognose des Unternehmens für das kommende Geschäftsjahr. Der Konzern erwartet nun, dass der FFO 1 (Funds From Operations) für 2024 am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 290 bis 320 Millionen Euro liegen wird. Diese optimistische Einschätzung wird durch die robusten Geschäftszahlen der ersten neun Monate gestützt, in denen das Unternehmen seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich reduzieren konnte.

Operative Entwicklung zeigt Stabilität

In den ersten drei Quartalen erwirtschaftete das Unternehmen Mieteinnahmen von 883 Millionen Euro, was trotz eines leichten Rückgangs von einem Prozent als stabil zu bewerten ist. Besonders erfreulich entwickelte sich das Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche mit einem Plus von drei Prozent, wodurch die Auswirkungen der Nettoveräußerungen teilweise kompensiert werden konnten. Das bereinigte EBITDA verzeichnete einen leichten Anstieg um ein Prozent auf 758 Millionen Euro, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht.

