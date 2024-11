Der Berliner Essenslieferkonzern Delivery Hero hat aufgrund starker Investorennachfrage das Volumen des geplanten Börsengangs seiner Nahost-Tochter Talabat signifikant ausgeweitet. Statt der ursprünglich geplanten 15 Prozent sollen nun 20 Prozent der Anteile an die Börse gebracht werden, wodurch sich die Anzahl der angebotenen Aktien von 3,5 auf 4,7 Milliarden erhöht. Der erwartete Bruttoerlös steigt damit auf 1,9 bis 2,0 Milliarden US-Dollar. Die Aktien werden in einer Preisspanne von 1,50 bis 1,60 VAE-Dirham je Aktie angeboten.

Börsenstart in Dubai steht bevor

Der erste Handelstag für die Talabat-Aktien ist für den 10. Dezember 2024 an der Börse Dubai vorgesehen. Die Marktkapitalisierung könnte bei bis zu 10 Milliarden US-Dollar liegen. Delivery Hero plant, langfristig die Mehrheit an dem Geschäft zu behalten, das die Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika bündelt. Die Delivery Hero-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht und legte im XETRA-Handel zu.

