Die Rheinmetall-Aktie demonstriert weiterhin beeindruckende Stärke an der Börse und erreichte im Tageshoch einen Spitzenwert von 619,00 EUR. Die Handelsdynamik spiegelt sich in einem Umsatz von 12.366 Aktien wider, wobei der Anteilsschein mit 612,80 EUR in den Handel startete. Besonders bemerkenswert ist die außergewöhnliche Entwicklung im Jahresvergleich: Der Aktienkurs liegt aktuell etwa 127 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 272,60 EUR. Die positive Geschäftsentwicklung wird durch starke Quartalszahlen untermauert - der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 um nahezu 40 Prozent auf 2,45 Milliarden EUR, während das Ergebnis je Aktie auf 3,11 EUR zulegte.

Analysten bleiben optimistisch

Die Expertengemeinschaft sieht weiteres Potenzial für den Düsseldorfer Rüstungskonzern und hat das durchschnittliche Kursziel auf 671,38 EUR angehoben. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 5,70 EUR im Jahr 2023 erwarten Analysten für das laufende Geschäftsjahr eine Erhöhung auf 7,68 EUR je Aktie. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 werden am 13. März 2025 erwartet.

