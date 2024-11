SAIC Volkswagen, das deutsch-chinesische Joint Venture, hat einen bedeutenden strategischen Schritt vollzogen und veräußert seinen Produktionsstandort in der Uiguren-Region Xinjiang. Die Entscheidung erfolgte im Rahmen einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens, wobei auch die Teststrecken in Turpan und Anting an das chinesische Staatsunternehmen SMVIC, einen Spezialisten im Gebrauchtwagensektor, übergeben wurden. Diese Maßnahme steht im Kontext anhaltender internationaler Diskussionen um Menschenrechtsfragen in der Region, nachdem das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte schwerwiegende Vorwürfe gegen China erhoben hatte.

Strategische Neuausrichtung in China

Der Wolfsburger Konzern bekräftigt seine "In China, für China"-Strategie und plant, die Zusammenarbeit mit SAIC durch einen neu ausgehandelten Joint-Venture-Vertrag zu intensivieren. Der Fokus liegt dabei verstärkt auf der Umrüstung verschiedener Standorte für die Produktion von Elektrofahrzeugen, wodurch das Unternehmen seine Position im wichtigen chinesischen Markt weiter ausbauen möchte.

