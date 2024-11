Der Essenslieferkonzern Delivery Hero erweitert das Volumen seines geplanten Börsengangs der Tochtergesellschaft Talabat in Dubai deutlich. Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage seitens institutioneller Investoren erhöht das Unternehmen den Anteil der zum Verkauf stehenden Aktien von ursprünglich 15 auf nun 20 Prozent. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von 4,7 Milliarden Aktien, die in einem Preiskorridor zwischen 1,50 und 1,85 Dirham pro Aktie angeboten werden.

Starkes Interesse globaler Investoren

Besonders bemerkenswert ist das signifikante Interesse von internationalen Long-Only-Investoren und Technologieinvestoren, wobei einige zum ersten Mal am Dubai Financial Market aktiv werden. Die zusätzlich verfügbar gemachten 1,2 Milliarden Aktien sind ausschließlich für professionelle Anleger vorgesehen, die noch bis Donnerstag zeichnen können. Die endgültige Preisfestlegung für den Börsengang soll am Freitag erfolgen, während Privatanleger ihre Zeichnungsmöglichkeit bereits am Mittwoch abschließen müssen.

