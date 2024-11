Die Brenntag-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen bemerkenswerten Anstieg von 1,9 Prozent und erreichte ein Tageshoch von 61,98 EUR. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz der jüngsten Ankündigung des CEOs, seinen Vertrag nicht zu verlängern, was für zusätzliche Spannung am Markt sorgt. Bemerkenswert ist auch die Diskrepanz zum 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR, das am 1. März 2024 erreicht wurde. Analysten bleiben dennoch optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 77,03 EUR, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen einen leichten Umsatzrückgang auf 4,07 Milliarden EUR, was einem Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auch das Ergebnis je Aktie sank von 1,18 EUR auf 0,82 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,61 EUR je Aktie, während die erwartete Dividende bei 2,06 EUR liegen soll.

