Die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Autodesk verzeichnete im vorbörslichen NASDAQ-Handel einen deutlichen Rückgang von knapp 8 Prozent auf 292,75 US-Dollar, obwohl das Unternehmen für das dritte Quartal solide Ergebnisse präsentierte. Der Gewinn stieg auf 275 Millionen Dollar oder 1,27 Dollar je Aktie, während der Umsatz um 11 Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar zulegte. Trotz dieser positiven Entwicklung reagierten die Märkte verhalten, da der Ausblick die hohen Erwartungen der Anleger nicht vollständig erfüllte. Besonders der Abonnementumsatz konnte nicht vollständig überzeugen, und die Prognoseanhebung für das Schlussquartal fiel nur marginal aus.

Führungswechsel im Finanzressort

Parallel zu den Quartalsergebnissen kündigte Autodesk eine bedeutende Personalentscheidung an. Ab Dezember 2024 wird ein neuer Finanzvorstand die Führung der globalen Finanzorganisation übernehmen. Diese strategische Neubesetzung erfolgt in einer Phase, in der das Unternehmen seine Marktposition weiter festigen und ausbauen möchte.

Anzeige

Autodesk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Autodesk-Analyse vom 27. November liefert die Antwort:

Die neusten Autodesk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Autodesk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Autodesk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...