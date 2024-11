Die Dell-Aktie verzeichnet im vorbörslichen Handel einen massiven Kurseinbruch von über 12 Prozent, nachdem das Technologieunternehmen seine jüngsten Quartalszahlen vorgelegt hat. Trotz eines starken Wachstums im Server- und Netzwerkbereich blieb der Gesamtumsatz mit 24,4 Milliarden US-Dollar hinter den Markterwartungen zurück. Besonders das schwierige Umfeld im PC-Segment belastet weiterhin die Geschäftsentwicklung, wobei das Unternehmen verstärkt auf Wachstumschancen im Bereich der Künstlichen Intelligenz setzt.

Verhaltener Ausblick dämpft Anlegerstimmung

Der vorsichtige Ausblick auf das laufende Quartal verschärft die negative Marktstimmung zusätzlich, da die Prognosen die Analystenerwartungen nicht erfüllen konnten. Trotz der aktuellen Herausforderungen im PC-Markt zeigt sich das Management zuversichtlich bezüglich der langfristigen Wachstumsperspektiven, insbesondere durch die zunehmende Bedeutung von KI-gestützten Technologielösungen im Unternehmensbereich.

