Die Siltronic-Aktie verzeichnet aktuell eine spürbare Abwärtsbewegung an der Börse, wobei der Kurs im Handelsverlauf um 2,52 Prozent auf 46,36 Euro gefallen ist. Diese negative Entwicklung fügt sich in einen längerfristigen Abwärtstrend ein, der besonders im Vergleich zum Jahreshoch von 94,00 Euro Anfang Januar deutlich wird. Die aktuelle Kursentwicklung zeigt sich auch im Handelsvolumen, das bereits am Vormittag bei über 21.000 gehandelten Aktien lag und damit das erhöhte Interesse der Anleger widerspiegelt.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Geschäftszahlen des Halbleiterherstellers zeigen eine gemischte Entwicklung. Im vergangenen Quartal konnte zwar ein Umsatzwachstum von 2,35 Prozent auf 357,30 Millionen Euro erzielt werden, jedoch ging der Gewinn je Aktie von 1,10 auf 0,60 Euro zurück. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Gewinn von 2,21 Euro je Aktie, während die Dividendenprognose mit 0,669 Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,20 Euro liegt.

Anzeige

Siltronic-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siltronic-Analyse vom 27. November liefert die Antwort:

Die neusten Siltronic-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siltronic-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siltronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...