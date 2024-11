Die SAP-Aktie verzeichnete am Mittwoch deutliche Einbußen im XETRA-Handel. Der Anteilsschein des Softwarekonzerns rutschte um 1,6 Prozent auf 219,60 Euro ab, nachdem er bereits im Tagesverlauf ein Tief von 219,00 Euro markiert hatte. Dies bedeutet eine spürbare Distanz zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 227,70 Euro. Das Handelsvolumen zeigte sich mit 471.963 gehandelten Aktien robust, was das anhaltende Interesse der Anleger am größten deutschen Softwareunternehmen unterstreicht.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Die Expertengemeinde bleibt trotz der aktuellen Kursschwäche optimistisch gestimmt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 229,11 Euro sehen Analysten weiteres Aufwärtspotenzial für die SAP-Aktie. Die positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen gestützt, bei denen SAP eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 8,47 Milliarden Euro und eine Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf 1,25 Euro verzeichnen konnte.

