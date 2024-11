Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 2,0 Prozent auf 123,80 Euro. Im Tagesverlauf wurde ein Höchststand von 123,95 Euro erreicht, während das Handelsvolumen bei 90.009 Aktien lag. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds, wobei die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 147,80 Euro vom 13. Mai 2024 notiert. Der Konsumgüterhersteller zeigt sich dennoch robust, was sich auch in den Analystenprognosen widerspiegelt, die ein durchschnittliches Kursziel von 143,80 Euro ausweisen.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer leichten Erhöhung der Dividende von 1,00 auf 1,05 Euro je Aktie. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 4,30 Euro je Aktie, was das Vertrauen der Analysten in die weitere Geschäftsentwicklung unterstreicht. Die Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet, wobei die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 am 26. Februar 2025 vorgelegt werden sollen.

