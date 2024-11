Die Hamburger ENCAVIS AG verzeichnet bedeutende Entwicklungen im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots durch die ELBE BIDCO AG. Nach Eintritt der Vollzugsbedingungen haben mehrere Aufsichtsratsmitglieder ihre Aktien zum gebotenen Preis von 17,50 Euro je Aktie veräußert. Besonders bemerkenswert sind dabei die Transaktionen von Aufsichtsrätin Christine Scheel mit einem Volumen von 62.720 Euro sowie von Dr. Rolf Martin Schmitz, der Aktien im Wert von 477.750 Euro verkaufte. Diese Verkäufe erfolgten am 22. November 2024 über die Handelsplattform Xetra.

Änderungen im Börsenhandel

Als Folge dieser Entwicklungen wird die ENCAVIS AG ab dem 28. November 2024 eine Neueinordnung ihrer Handelszugehörigkeit an der Deutschen Börse erfahren. Die Aktien des Unternehmens werden von der Produktzuordnungsgruppe SDX1 in die Gruppe GER0 wechseln, was eine signifikante Veränderung in der Handelsstruktur markiert. Bestehende Handelsaufträge bleiben von dieser Umstellung unberührt.

Anzeige