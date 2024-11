Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Rückgang von 0,5 Prozent auf 425,94 USD am NASDAQ, während das Unternehmen mit einer weitreichenden kartellrechtlichen Untersuchung konfrontiert wird. Die US-Handelsaufsicht FTC hat eine umfassende Prüfung eingeleitet, die sich auf mehrere Geschäftsbereiche des Technologieriesen erstreckt. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Praktiken im Cloud-Computing, die Softwarelizenzierung sowie die Integration von KI-Werkzeugen in Microsoft-Produkte. Die Untersuchung wurde von FTC-Vorsitzender Lina Khan vor ihrem erwarteten Ausscheiden genehmigt.

Aktuelle Kursentwicklung und Analystenperspektive

Die Microsoft-Aktie bewegt sich derzeit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD, das am 6. Juli 2024 erreicht wurde. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleiben Analysten optimistisch und setzen ein mittleres Kursziel von 498,33 USD. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine positive Entwicklung mit einem Umsatzwachstum von 16,04 Prozent auf 65,59 Milliarden USD, während der Gewinn je Aktie bei 3,32 USD lag.

