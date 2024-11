ADX Energy: Analysten passen Erwartungen an Welchau-1 an

Anzeige / Werbung

Auctus Advisors hat die Bewertung von ADX Energy überarbeitet: Nach den Testergebnissen der Welchau-1-Bohrung wurde der Zielkurs der Aktie auf 0,40 AUD festgesetzt, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,05 AUD bedeutet. Während die Erfolgschancen der Steinalm-Formation reduziert wurden, bleibt das Potenzial der Reifling-Formation unverändert hoch und steht im Fokus der nächsten Testphase.

Testergebnisse: Steinalm-Formation im Fokus

Die Tests an der Steinalm-Formation, einem der beiden Hauptreservoire, zeigten eine tägliche Fördermenge von 240 bis 290 Barrel Flüssigkeit. Diese Produktion bestand jedoch fast ausschließlich aus Formationswasser, mit nur geringen Spuren von Öl. Laut ADX Energy weichen diese Ergebnisse von den ersten Bohrkernanalysen und Gasnachweisen während der Bohrarbeiten ab, die eine stärkere Kohlenwasserstoffpräsenz nahegelegt hatten.



Ein dominanter Zuflusspunkt bei 1.478 Metern wurde als möglicher Hinweis auf eine Öl-/Wasserkontaktzone identifiziert. Oberhalb dieser Zone, so das Unternehmen, könnten noch 27 Meter potenziell förderbare Reservoire liegen. Diese sollen in einer späteren Phase erneut getestet werden, um die Chancen auf eine erfolgreiche Förderung zu bewerten.

Hoffnungsträger: Reifling-Formation

Die nächste Testphase konzentriert sich auf die Reifling-Formation, die von ADX Energy als besonders aussichtsreich eingestuft wird. Diese Zone weist eine Mächtigkeit von 128 Metern sowie eine höhere Permeabilität in der Gesteinsmatrix auf, was die Wasserproduktion reduzieren und die Förderung von Kohlenwasserstoffen erleichtern könnte. Das Unternehmen hebt hervor, dass diese Formation aufgrund ihrer geologischen Eigenschaften und der bisherigen Ergebnisse eine deutlich höhere Erfolgschance habe. Auctus Advisors schätzt das unriskierte Potenzial der Reifling-Formation auf 0,36 AUD pro Aktie, was ihre strategische Bedeutung für das Projekt unterstreicht. Die Ergebnisse dieser Tests könnten entscheidend für die künftige Bewertung und Entwicklung von Welchau-1 sein.

Reduzierte Erfolgschancen in der Steinalm-Formation

Nach den bisherigen Ergebnissen der Steinalm-Formation hat ADX Energy die geschätzte Erfolgsaussicht für diese Zone von 50 % auf 15 % reduziert. Auctus Advisors betont jedoch, dass diese Bewertung konservativ ausfallen könnte, da weitere Tests in den oberen Reservoirebenen noch ausstehen. Der Fokus des Unternehmens liegt daher verstärkt auf der Reifling-Formation, deren Potenzial unverändert bewertet wird.



Die Bedeutung der Steinalm-Formation bleibt trotz der aktuellen Herausforderungen hoch. Die strategische Gewichtung des Projekts basiert nach wie vor zu 70 % auf dieser Zone, was ihre zentrale Rolle unterstreicht. ADX Energy sieht in den anstehenden Untersuchungen die Möglichkeit, diese Gewichtung zu bestätigen oder neu zu kalibrieren.

Finanzielle Vorteile durch bestehende Infrastruktur

Ein wesentlicher Vorteil der Welchau-1-Bohrung ist ihre Nähe zur bestehenden Infrastruktur, insbesondere zur Anshof-Verarbeitungsanlage. Laut ADX Energy könnte dies eine schnelle und kosteneffiziente Produktion ermöglichen, da nur minimale Investitionen in neue Anlagen erforderlich wären. Auctus Advisors hebt hervor, dass dieser logistische Vorteil das Projekt auch bei konservativen Schätzungen zu einer wirtschaftlich attraktiven Option mache. Der Kernwert von ADX Energy wird derzeit auf 0,10 AUD pro Aktie geschätzt, während das unriskierte Potenzial auf bis zu 0,42 AUD pro Aktie steigen könnte. Die Ergebnisse der nächsten Testphase könnten diese Bewertungen signifikant beeinflussen.

Ausblick

Die kommenden Tests in der Reifling-Formation werden von ADX Energy als entscheidend für die Bewertung des Gesamtprojekts betrachtet. Auctus Advisors LLP teilt diese Einschätzung und betont, dass ein Erfolg in dieser Zone das Vertrauen in die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Welchau-1-Bohrung erheblich stärken könnte.

Enthaltene Werte: XC0009677409,CA55401M1005,AU000000ADX9