Die RWE-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 0,8 Prozent auf 31,38 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 114.742 Aktien, wobei das Tageshoch bei 31,40 Euro lag. Besonders bemerkenswert ist die Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms: Der Energiekonzern plant, eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückzukaufen, aufgeteilt in drei Tranchen zu je 500 Millionen Euro. Die erste Tranche startet am 28. November 2024 und soll bis Ende Mai 2025 abgeschlossen sein.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experteneinschätzungen für die RWE-Aktie fallen weiterhin positiv aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 45,65 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 2,92 Euro je Aktie. Zudem wird für das kommende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 1,09 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,00 Euro darstellt.

Anzeige

Rwe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rwe-Analyse vom 28. November liefert die Antwort:

Die neusten Rwe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rwe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...