Die Daimler Truck Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Kursanstieg von knapp 3 Prozent auf 35,65 Euro, was das wachsende Vertrauen der Investoren in den Nutzfahrzeughersteller widerspiegelt. Die französische Investmentbank Exane BNP bekräftigte ihre optimistische Einschätzung für den Nutzfahrzeugsektor im kommenden Jahr. Nach einer längeren Phase des Lagerbestandsabbaus zeichnet sich nun eine Stabilisierung der Auftragslage ab, was für eine positive Entwicklung der Branche spricht. Die durchschnittliche Analystenbewertung deutet auf ein erhebliches Kurspotenzial hin, mit einem Konsenskursziel von 52,75 Euro.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen zwar einen leichten Rückgang beim Umsatz auf 13,14 Milliarden Euro und beim Gewinn je Aktie auf 0,77 Euro, dennoch bleibt die Grundstimmung für die weitere Geschäftsentwicklung positiv. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 4,16 Euro, was die solide Positionierung des Unternehmens unterstreicht.

