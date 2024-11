Die Henkel-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im Börsenhandel, angetrieben durch eine optimistische Einschätzung der Analysten. Der Konsumgüterhersteller konnte einen Kursanstieg von 2,8 Prozent auf 81,30 Euro verbuchen, wobei das Tageshoch bei 82,34 Euro lag. Besonders beachtenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 66,86 Euro, was einer Wertsteigerung von mehr als 17 Prozent entspricht. Die Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 1,95 Euro je Aktie, was das wachsende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Bewertung der Henkel-Aktie fällt bei Marktbeobachtern durchweg positiv aus, mit einem mittleren Kursziel von 85,40 Euro. Besonders hervorzuheben ist das Potenzial für weitere Kurssteigerungen, das sich aus der im Branchenvergleich noch günstigen Bewertung ergibt. Für 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 5,32 Euro, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

