Die Tesla-Aktie verzeichnet im Jahr 2024 eine beeindruckende Entwicklung mit einem Kursanstieg von 34 Prozent seit Jahresbeginn. Besonders nach den US-Wahlen gewann die Aktie deutlich an Momentum und kletterte von 242 auf etwa 333 Dollar, was einem Zuwachs von 37 Prozent entspricht. Diese bemerkenswerte Rallye wird hauptsächlich durch das spekulative Interesse an Teslas Künstliche-Intelligenz-Initiativen getrieben, wobei das Robotaxi-Programm und das Optimus-Humanoid-Projekt im Fokus stehen. Die Entwicklung wird zusätzlich durch die erwartete Zunahme der Elektrofahrzeug-Verkäufe in den kommenden Wochen gestützt.

Analysten mahnen zur Vorsicht

Die Bewertungen von 34 Marktanalysten zeichnen jedoch ein deutlich verhaltenes Bild. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 233,67 Dollar prognostizieren sie ein Abwärtspotenzial von etwa 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Handelsniveau. Diese zurückhaltende Einschätzung basiert vorwiegend auf Zweifeln an Teslas technologischen Fähigkeiten, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung vollautonomer Fahrsysteme und der zeitnahen Einführung von Robotaxis. Trotz positiver Quartalszahlen mit einem Gewinn von 0,68 Dollar je Aktie bleiben die Experten bei ihrer skeptischen Haltung zur aktuellen Bewertung.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 28. November liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...