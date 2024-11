Die Scout24-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen Anstieg von 0,4 Prozent auf 85,75 Euro. Im Tagesverlauf bewegte sich das Wertpapier in einem stabilen Aufwärtstrend, wobei der Handelstag bereits mit einem positiven Impuls bei 85,45 Euro eröffnet wurde. Besonders bemerkenswert ist die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 86,20 Euro, das erst kürzlich am 11. November erreicht wurde. Die aktuelle Entwicklung unterstreicht die beeindruckende Erholung der Aktie seit ihrem Tiefstand von 60,86 Euro im Dezember des Vorjahres.

Positive Analysteneinschätzung

Die Expertengemeinschaft zeigt sich optimistisch für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 86,87 Euro sehen Analysten noch Potenzial nach oben. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 1,20 Euro auf 1,24 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr deutet auf eine positive Geschäftsentwicklung hin. Die Gewinnerwartungen der Experten für 2024 liegen bei 2,74 Euro je Aktie.

