Der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Materials setzt seinen strategischen Wachstumskurs in Nordamerika mit einer bedeutenden Akquisition fort. Für einen Kaufpreis von etwa 600 Millionen US-Dollar übernimmt das Unternehmen den amerikanischen Zementhersteller Giant Cement Holding. Diese Transaktion umfasst den Erwerb eines Zementwerks, zweier Tiefsee-Importterminals, fünf Zementterminals sowie eines Recyclingunternehmens für alternative Brennstoffe. Bereits im vergangenen Juli hatte der Konzern sein US-Engagement durch die Übernahme von drei Unternehmen für 380 Millionen US-Dollar ausgebaut.

Erwartete Synergieeffekte

Mit der Eingliederung von Giant Cement verstärkt Heidelberg Materials besonders seine Marktposition im Südosten der USA sowie in der Region New England. Das Unternehmen rechnet im ersten Jahr nach der Übernahme mit einem EBITDA-Beitrag von circa 60 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus plant der Konzern, durch die Integration erhebliche Synergien zu realisieren und sein Zementgeschäft in den strategisch wichtigen US-Regionen nachhaltig zu stärken.

