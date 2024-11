Die Allianz-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen Anstieg von 0,4 Prozent auf 289,10 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich einen Höchststand von 289,50 EUR, nachdem es bei 288,60 EUR in den Handel gestartet war. Besonders bemerkenswert sind die jüngsten Quartalsergebnisse des Versicherungskonzerns, die deutliche Verbesserungen aufweisen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 6,54 EUR, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,12 EUR darstellt. Auch der Umsatz konnte mit 42,80 Milliarden EUR deutlich gesteigert werden.

Analysteneinschätzung und Dividendenaussicht

Die Expertengemeinschaft bewertet die Allianz-Aktie durchschnittlich mit einem Kursziel von 314,43 EUR und sieht damit weiteres Aufwärtspotenzial. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 24,82 EUR. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 15,03 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 13,80 EUR bedeuten würde.

