Die Volkswagen AG vollzieht einen bedeutenden strategischen Schritt in China durch den Verkauf ihrer Produktionsanlagen in der Xinjiang-Region an das staatliche Unternehmen SMVIC. Diese Entscheidung erfolgt in einer Phase, in der die VW-Aktie mit einem Kurs von etwa 80 Euro deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro notiert. Trotz dieser Veräußerung bekräftigt der Automobilriese sein langfristiges Engagement im chinesischen Markt, was sich in der Verlängerung der Partnerschaft mit SAIC bis 2040 widerspiegelt. Parallel dazu lanciert der Konzern die Initiative "Enter Electric!", um die Akzeptanz der Elektromobilität zu steigern und bestehende Vorurteile abzubauen.

Ehrgeizige Wachstumsziele

Volkswagen verfolgt für den chinesischen Markt einen ambitionierten Expansionskurs mit dem Ziel, bis 2030 einen Marktanteil von 15 Prozent zu erreichen. Dies entspricht einem anvisierten Jahresabsatz von vier Millionen Fahrzeugen. Ab 2026 plant der Konzern eine umfassende Produktoffensive mit 18 neuen, speziell für chinesische Verbraucher entwickelten Modellen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Elektromobilität liegt.

