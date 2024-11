Die Airbus-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend im Börsenhandel, mit einem aktuellen Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 145,92 EUR. Besonders erwähnenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR, was einer Erholung von über 14 Prozent entspricht. Die Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 161,00 EUR. Diese positive Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung untermauert, die sich in einem Quartalsumsatz von 15,69 Milliarden EUR widerspiegelt - ein Plus von 5,32 Prozent im Jahresvergleich.

Strategische Expansion im Fokus

Der europäische Luftfahrtkonzern strebt für das laufende Jahr die Auslieferung von 770 Passagierflugzeugen an. Diese ambitionierte Zielsetzung wird durch bedeutende Geschäftsabschlüsse unterstützt, wie beispielsweise die kürzlich vereinbarte Lieferung von 20 A330neo-Flugzeugen an eine führende asiatische Fluggesellschaft. Die neue Generation der A330neo überzeugt dabei besonders durch ihre verbesserte Effizienz mit 25 Prozent geringerem Treibstoffverbrauch und reduzierten CO2-Emissionen.

