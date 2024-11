Die Pierer Mobility AG verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Entwicklung an der Schweizer Börse SIX. Der Aktienkurs des Unternehmens legte einen beeindruckenden Anstieg von 19,9 Prozent hin und erreichte 8,87 CHF. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 9,04 CHF markiert, während das Handelsvolumen auf 70.780 Aktien anstieg. Diese positive Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 59,20 CHF, das am 1. Dezember 2023 erreicht wurde.

Ausblick und Dividendenpolitik

Für das Geschäftsjahr 2024 zeichnet sich allerdings ein weniger erfreuliches Bild ab. Analysten prognostizieren einen Verlust von 8,350 CHF je Aktie, während die Dividendenzahlung voraussichtlich ausgesetzt wird. Dies stellt eine drastische Änderung zur Vorjahresdividende von 0,490 CHF dar. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 29. Januar 2025 erwartet, wobei Investoren hoffen, dass diese eine Trendwende einleiten könnten.

