PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET -2

Leverkusen (pta/29.11.2024/18:17) - "Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, veröffentlichte heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate zum 30. September 2024.

Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf für die ersten 9 Monate 2024 (ungeprüft)

01.01.-30.9.2024 01.01.-30.9.2023 01.07.-30.9.2024 01.07.-30.9.2023 kEUR % vom Umsatz kEUR % vom Umsatz kEUR % vom kEUR % vom Umsatz Umsatz Ergebnisse der Geschäftstätigkeit Umsatzerlöse 10,724 100.00% 24,799 100.00% 3,518 100.00% 7,015 100.00% - davon 5,497 51,26 % 4,568 18,42 % 1,942 55,20 % 1,547 22,05 % Deutschland - davon Spanien 1,185 11,05 % 1,225 4,94 % 262 7,45 % 267 3,81 % - davon 696 6,49 % 601 2,42 % 230 6,54 % 243 3,46 % Großbritannien - davon Rest von 1,164 10,85 % 848 3,42 % 17 0,48 % 134 1,91 % Europa - davon USA 2,064 19,25 % 17.461 70,41 % 1,024 29,11 % 4,771 68,01 % - davon andere 118 1,10 % 96 0,39 % 43 1,22 % 53 0,76 % Regionen Bruttoergebnis vom 7,309 68.16% 19,991 80.61% 2,708 76.96% 5,772 82.29% Umsatz Ergebnis aus der (31.81) operativen (5,545) (51.71)% 4,129 16.65% (1,119) % 942 13.43% Tätigkeit EBITDA (4,460) (41.59)% 4,851 19.56% (903) (25.68) 1,108 15.79% % EBIT (5,063) (47.21)% 4,349 17.54% (1,098) (31.22) 992 14.14% % Ergebnis vor (6,274) (58.51)% (4,624) (18.65)% (931) (26.45) (2,445) (34.86) Ertragsteuern % % Periodenergebnis (6,274) (58.51)% (6,286) (25.35)% (931) (26.45) (3,141) (44.78) % %

"Unsere Wachstumsstrategie in Europa verläuft im Einklang mit unserem Budget und unseren Erwartungen. Die kumulierten Zahlen bis Ende September weisen zum zweiten Mal in Folge ein Wachstum von nahezu 20 % aus. Diese Leistung, kombiniert mit unseren proaktiven Bemühungen, neue dermatologische Produkte in unser Portfolio aufzunehmen, stimmt uns weiterhin optimistisch, unser übergeordnetes Ziel zu erreichen: den Aufbau eines profitablen europäischen Unternehmens, das die führende Position im Bereich der Dermatologie einnimmt. Die kürzlich unterzeichneten Vereinbarungen mit Leo Pharma und Galenica zur Vermarktung von Teilen ihres Produktportfolios in Deutschland bzw. Großbritannien unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seine Strukturen zu optimieren und das Portfolio effizient auszubauen. Bedauerlicherweise hat eine Änderung der Lagerhaltungspolitik unseres US-Partners Biofrontera Inc. im Jahr 2024 zu einem erheblichen Umsatzrückgang geführt. Allerdings lassen die bereits umgesetzten Lagerhaltungsanpassungen unseres US-Partners sowie deren kürzlich angekündigtes Wachstum eine Rückkehr zu normalen Verkaufsniveaus im Jahr 2025 erwarten. Das robuste und nachhaltige Wachstum, das das Unternehmen in Europa verzeichnet, die Umsetzung seiner Produkterweiterungsstrategie sowie die konsequente Kostenkontrollpolitik versetzen uns in die Lage, sehr optimistisch in Bezug auf das zukünftige Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens zu sein.", kommentiert Pilar de la Huerta, Finanzvorstand der Biofrontera AG, zu den heute veröffentlichten Ergebnissen der ersten neun Monate des Jahres.

Die Biofrontera erzielte für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2024 einen Gesamtumsatz von 10.724 TEUR im Vergleich zu 24.799 TEUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2023, was einem Rückgang von 56,8 % entspricht. Dieser Umsatzrückgang ist auf deutlich verringerte Einnahmen aus dem US-Lizenzgeschäft zurückzuführen. Der US-Lizenznehmer Biofrontera Inc. änderte seine Lagerhaltungspolitik zum Ende des letzten Geschäftsjahres und bestellte im Berichtszeitraum keine AMELUZ-Produkte. Infolgedessen sanken die US-Umsätze um 88 %. Die positive Umsatzentwicklung in Europa konnte diesen Rückgang nicht vollständig ausgleichen. Im vierten Quartal 2024 werden jedoch neue AMELUZ-Bestellungen an Biofrontera Inc. geliefert.

In Deutschland stieg der Umsatz im Berichtszeitraum um 929 TEUR auf 5.497 TEUR, was einem Anstieg von 20 % entspricht. Diese positive Entwicklung unterstreicht die starke Marktposition von Ameluz® auf dem Heimatmarkt der Biofrontera AG. Das Produkt hat sich durch kontinuierliche Anpassungen an die Bedürfnisse der Patienten und an die Marktbedingungen erfolgreich etabliert. Ameluz® bleibt Marktführer im Bereich der photodynamischen Therapie (PDT), und wir erwarten, dass dieses Wachstum im gesamten Geschäftsjahr 2024 anhält.

In Spanien hat das Umsatzniveau nach der Aufhebung des behördlichen Preisdekrets im Jahr 2022 wieder das vorherige Wachstumsmomentum erreicht. Die in Spanien erzielten Umsätze entsprechen weitgehend denen des Vorjahres, mit einem geringfügigen Rückgang von 40 TEUR aufgrund einer Erhöhung der obligatorischen Rabatte. Nach zehn Jahren auf dem Markt, ohne dass ein Generikum zugelassen wurde, haben die spanischen Behörden die Unternehmen verpflichtet, einen höheren obligatorischen Rabatt auf alle verschreibungspflichtigen Produkte anzuwenden.

Das Direktvertriebsgeschäft im Vereinigten Königreich verzeichnete ein Wachstum von 16 % und erreichte 696 TEUR. Dies spiegelt die ersten positiven Effekte der seit dem letzten Jahr deutlich erweiterten Abdeckung von NHS-Krankenhäusern wider.

Mit europäischen Lizenznehmern erzielte die Biofrontera in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 1.164 TEUR im Vergleich zu 848 TEUR im gleichen Zeitraum des Jahres 2023, was einem signifikanten Anstieg von 37 % entspricht. Die In-Market-Umsätze der Lizenzpartner in Österreich, den nordischen Ländern und der Schweiz zeigen weiterhin ein sehr solides Wachstum.

Auf der Kostenseite sanken die Forschungs- und Entwicklungskosten im Berichtszeitraum um 26,5 % auf 4.583 TEUR im Vergleich zu 6.241 TEUR im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen erwartet eine weitere signifikante Reduzierung, da das klinische Programm zum 1. Juni an Biofrontera Inc. übertragen wurde. Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 3.276 TEUR, was einem Rückgang von 1.177 TEUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (4.453 TEUR) entspricht. Dieser Rückgang fiel jedoch geringer aus als erwartet, da SunPharma Pharmaceuticals eine Klage wegen potenzieller Patentverletzungen bei Lampen im US-Markt gegen uns und Biofrontera Inc. eingereicht hat. Die Vertriebs- und Marketingkosten beliefen sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 4.995 TEUR im Vergleich zu 5.168 TEUR im Vorjahreszeitraum. Alle diese Kostensenkungen sind das Ergebnis einer sehr aggressiven Sparpolitik des Unternehmens, um den starken Rückgang der US-Umsätze teilweise auszugleichen.

Das EBITDA des Konzerns sank in den ersten neun Monaten 2024 um 9.311 TEUR auf -4.460 TEUR im Vergleich zu 4.851 TEUR im Vorjahreszeitraum. Auch das EBIT wies mit -5.063 TEUR ein deutlich negativeres Ergebnis auf (Vorjahreszeitraum: 4.349 TEUR). Diese Ergebnisse sind auf das signifikant reduzierte Umsatzniveau in den USA zurückzuführen, das durch die geänderte Lagerhaltungspolitik unseres US-Lizenznehmers verschlechtert wurde.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. September 2024 auf 1.849 TEUR (31. Dezember 2023: 3.080 TEUR) nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung mit Nettoerlösen von rund 3,3 Millionen EUR.

Prognose

Die Biofrontera AG und die Biofrontera Inc. wurden Ende Juni von einem Wettbewerber in den Vereinigten Staaten verklagt, der behauptet, Biofrontera habe bestimmte Lampenpatente dieses Wettbewerbers verletzt. Der Wettbewerber hat zwei separate Verfahren eingeleitet: eines wegen zweier Patentverletzungen vor dem Bezirksgericht und ein weiteres vor der ITC (International Trade Commission) mit dem Ziel, den Import der Biofrontera XL-Lampe in die Vereinigten Staaten zu verbieten. Die Biofrontera AG und ihre Tochtergesellschaften haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verteidigung mit der Biofrontera Inc. unterzeichnet, um die Rechtskosten zu teilen. Die Kosten des ITC-Verfahrens werden über einen Zeitraum von 18 Monaten auf 5 Millionen USD geschätzt, die zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt werden. Die Verteidigung in den anderen Verfahren wird voraussichtlich zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 1,5 bis 3 Millionen USD verursachen. Obwohl diese Ausgaben erst in den nächsten Jahren (zwischen 18 und 36 Monaten) anfallen und bezahlt werden, zwingen uns die Rechnungslegungsvorschriften dazu, den Großteil dieser Kosten bereits im Jahr 2024 zu berücksichtigen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024

wurde auf Grundlage dieser neuen Informationen entsprechend angepasst.

Die veränderte der prognostizierten steuerungsrelevanten Kennzahlen ist nachfolgend dargestellt:

Prognose Halbjahresbericht 2024Überarbeitete Prognose 2024 Konzernumsatz 20-23 Mio. EUR 20-23 Mio. EUR EBITDA -2 Mio. bis 0 Mio. EUR -4,5 Mio. bis -2,5 Mio. EUR EBIT -3 Mio. bis -1 Mio. EUR -5,5 Mio. bis -3,5 Mio. EUR Zahlungsmittel und -äquivalente zum 31. Dezember 1-3 Mio. EUR 1-3 Mio. EUR

Basierend auf der aktuellen Unternehmensplanung 2024 wird der Konzern über ausreichend Liquidität verfügen um für 12 weitere Monate, ab Aufstellungszeitraum, sämtliche Verpflichtungen nachzukommen. Bei plangemäßer Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie der zuvor dargestellten Kapitalmaßnahme plant der Konzern zum 31. Dezember 2024 mit einem Bestand an liquiden Mitteln zwischen 1 und 3 Mio. EUR."

